Dybala ha parlato della possibilità che possa firmare per l'Atletico Madrid nel prossimo mercato: "L'Atleti? Alvaro Morata viene da lì, me ne ha parlato molto bene. La gente è molto calda, poi parliamo di un grande club". Dybala al momento non ha rinnovato il contratto con la Juventus, gli ultimi rumors lo danno lontano dai bianconeri già quest'estate: il rischio è che l'argentino possa poi liberarsi a zero nell'estate dl 2022.