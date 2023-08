"Quando ho saputo che poteva venire l’ho chiamato ogni giorno, chiedendogli notizie e se potevo aiutarlo in qualche modo. Ero molto contento, so che la città e il club gli piacciono molto. La qualità che ha ci aiuterà", così Paulo Dybala ha raccontato ad AS l'approdo di Leandro Paredes alla Roma. I due argentini, entrambi ex Juve, giocheranno insieme con i giallorossi.