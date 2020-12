Perché Dybala non ha giocato con la Fiorentina? Ancora per l'affaticamento alla coscia destra accusato alla vigilia della sfida contro il Parma. Ecco svelato l'ultimo motivo per il quale, attorno a Paulo Dybala, si era creato il solito e gran trambusto. Come racconta Gazzetta, "nessun caso si cela dietro alla sua esclusione, perché Paulo non stava bene (si era allenato in gruppo solo alla vigilia) e il tecnico non ha ritenuto opportuno rischiarlo, soprattutto perché con la squadra rimasta in dieci così presto (per l’espulsione di Cuadrado) servivano giocatori che avessero corsa e gamba. Dybala sapeva che non era quella la sua partita, anche se avrebbe voluto dare una mano sul campo ai suoi compagni, così come sa di avere assoluto bisogno di tornare ai suoi livelli".