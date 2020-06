Il gioco delle parti. Ma soprattutto quello di, bravo con le parole tanto quanto con il pallone. Ecco, mettiamola così, come avesse fatto un dribbling secco alla Juve: l'intervista concessa alla CNN - che potete leggere qui in versione integrale - è un doppio passo secco e deciso, volto a ribadire un concetto sacrosanto.Raccontando la voglia di, allo stesso tempo spiegando ildi ogni storia d'amore.Riprendiamo il passaggio sul, ben più importante delle frasi di circostanza sul Barcellona. Dice Paulo: "Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo (coronavirus, ndr) non è facile per il club, ma altri giocatori hanno anche rinnovato. Quindi aspettiamo"., quindi facciamo i nomi. Nelle ultime settimane, il lavoro sui prolungamenti non si è fermato: pian piano, la Juve ha definito le trattative interne ormai concluse.Altro segnale: a chi mancava solo la firma, la questione s'è risolta rapidamente.Chiariamo subito: le parti si sono magicamente allontanate. A unirle, un filo per nulla sottile di volontà dichiarate:, il calciatore non ha neanche preso in considerazione le proposte e gli ammiccamenti arrivati dall'estero, in estate pure dall'Inter.. Sensazioni? Il rapporto alla base è di rispetto, fiducia e soprattutto affetto. Non si andrà, ma la 'dichiarazione d'intenti' dell'attaccante non promette rose e fiori. E' il gioco delle parti, dicevamo. Paulo s'è lanciato in contropiede, pronto a far valere - e pesare - il suo talento.