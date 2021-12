Un problema muscolare, poi un altro e poi ancora un altro.Al momento. Potrebbero diventare otto se Paulo, come sembra, dovesse tornare direttamente nel 2022, con tanti saluti a un 2021 pessimo. Per quanto fatto, scritto e totalizzato in termini di presenze. Eppure, è indiscutibilmente il simbolo della Juventus. Del presente e del futuro.La questione è proprio legata alla fragilità. Come ha raccontato lo stesso Allegri, dagli esami non è emerso nulla: non c'è lesione, non c'è sostanzialmente un problema. Eppure l'affaticamento è sempre dietro l'angolo e serve prudenza, soprattutto in un momento così delicato come questo. Soprattutto in vista dei due mesi di fuoco, fiamme e scontri diretti che attendono la Juventus. La sensazione è che Allegri voglia averlo al massimo tra Napoli e Supercoppa, centellinandolo nelle altre gare. Ma potrà dare continuità, Paulo? Chissà.E' finalmente la settimana del rinnovo di contratto, questa: Jorge Antun, in Italia, vuole firmare prima di Natale. E la settimana che sta per chiudersi potrebbe finalmente portare al prolungamento di contratto. 2026, la nuova scadenza di Dybala, legato alla Juve verosimilmente fino ai 33 anni. Scelta giusta o sbagliata, lo dirà solo il tempo. E la tabella infortuni...