Che stavolta avrà il vero e primo termometro 'dei tifosi'. E cioè capirà, come se ne avesse davvero bisogno,. Se lo ritengono ancora un fuoriclasse, se trattenerlo è davvero la scelta giusta per la Juve. Ecco, soprattutto, Paulo potrà far parlare il campo, dopo aver fatto parlare principalmente i social. Non solo per gli hashtag particolari, ma anche per i 'like' distribuiti qua e là, spesso polemici. N'è arrivato un altro nella giornata di ieri: era a un tweet polemico verso Ronaldo e Allegri."Dybala nella Juventus nei 4 anni: 172 partite, 78 goal (23, 19, 26, 10) da seconda punta, ha segnato anche più del centravanti. Allegri lo allontana dalla porta, Ronaldo segna 28 goal. Ronaldo ha quasi 35 anni e dopo? Teniamo Paulo!", il testo del cinguettio che ha ottenuto il gradimento della Joya. Dunque, contro Allegri e in parte anche contro Cristiano. Per un responso che non ha bisogno di oracoli particolari: Dybala vuole restare ma sta anche perdendo la pazienza per una situazione non facile. Resta sul mercato ma non è andato in Inghilterra. PSG e Bayern restano a guardare e per ora non avanzano offerte.Può, un affetto smisurato, cambiare le carte in tavola? Di sicuro la voglia di vederlo ancora in bianconero può sparigliare qualche carta. Un Dybala osannato e idolatrato potrebbe creare qualche dubbio sulla cessione, che già di per sé resta difficile per la questione dei diritti d'immagine. Villar come emblema e catalizzatore. Un po' di tutto. Paris Saint Germain e Inter osservano interessate. Pure le reazioni della folla juventina.