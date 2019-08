Il mercato in Premier League è terminato, ma Paulo Dybala non è ancora certo di restare a Torino. Questa è e sarebbe la volontà del numero 10 bianconero, che però resta in balia delle offerte che arriveranno in questi ultimi 23 giorni di mercato. Così Paulo Dybala, dopo i no allo United e al Tottenham, non è ancora sicuro della permanenza alla Continassa, ma aspetta.



INTER - Un patto, però, è già stato siglato, a parole, tra la Joya e la dirigenza, con Andrea Agnelli a capo: come scrive il Corriere dello Sport, l’Inter non intende vendere Icardi alla Juve se i bianconeri non metteranno sul tavolo 75-80 milioni oppure il cartellino di Dybala, ma Agnelli ha detto no. La Joya non può andare all'Inter, semmai all'estero, con Psg favorito su tutte. Poi, potrebbe rispuntare il Bayern Monaco, dopo il mancato acquisto di Sané. Ci sarà anche da risolvere la battaglia sui diritti d’immagine.