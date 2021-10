"Il deejay migliore arriva a fine serata e cambia ritmo alla sala: due accelerazioni, una punizione, una palla per McKennie, il rigore. Nella Juve di ieri, è molto". Così La Gazzetta dello Sport mantiene Paulocome migliore in campo dei bianconeri, al contrario di McKennie, incappato in un'altra serata no (ormai è una costante). Per il Corriere dello Sport, Paulo è stato "la scossa che ci voleva. Accende la trequarti bianconera: subito pericoloso al tiro e poi freddo dal dischetto: un recupero fondamentale". Chiude Tuttosport: "Subito catalizzatore di palloni e dispensatore di conclusioni/suggerimenti. Fa più lui (con Chiesa) in pochi minuti che il resto della squadra in un'ora e passa".