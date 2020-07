Partners in crime. Il tag è ovviamente per Cristiano, ma quella di Dybala è un'istantanea che va oltre una foto: è una meravigliosa costante che porta avanti la Juventus. Tanta, tantissima roba anche questa sera. E pensare che Paulo non sarebbe stato titolare se per Higuain non fosse arrivato il problema alla gamba destra. E allora, che festa sia. E che Joya sia, anche social. Per Cristiano Ronaldo è arrivato il gol numero 30, il 50esimo in totale in Serie A nella sua storia con la Juventus: nessuno è riuscito ad arrivare a tale cifra con tale velocità. Battuto l'ennesimo record, e stavolta si trattava di quello di Sheva.