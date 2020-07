Che Paulo Dybala sia un bene prezioso per la Juve di quest'anno è un dato di fatto. Ed è quello che ci comunica la Juventus attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Oggi pomeriggio il club bianconero ha infatti pubblicato una foto della Joya in cui è di spalle e sta per battere un calcio piazzato nell'ultimo match contro l'Atalanta. In primo piano, la sua maglia numero 10, che quest'anno sta onorando davvero al meglio. Sullo sfondo, oltre ad arbitro e compagni, gli spalti dell'Allianz Stadium con il logo della J a campeggiare sopra la tribuna. E nel testo, un paio di emoji dei diamanti.