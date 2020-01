Quasi 12mila chilometri di distanza, l'anno nuovo festeggiato in due momenti diversi per via del fuso orario. Ma l'amore tra Paulo Dybala e la sua Oriana Sabatini va oltre la lontananza: la compagna era in Argentina, così l'attaccante si è "consolato" passando l'ultimo dell'anno a Torino insieme ai compagni di squadra Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur.



SIMBOLO - Come location hanno scelto il ristorante El Beso al centro di Torino: Cena a base messicana, sorrisi, abbracci ma zero indizi sui social. Entusiasmo, ambizioni e progetti per il nuovo anno, quelli sì. Dopo un'estate movimentata nella quale è andato vicino a lasciare la Juventus, Dybala è diventato uno dei simboli del progetto. Presente e futuro. Numero dieci sulle spalle, fantasia al servizio dei compagni. Un tridente d'eccezione per festeggiare l'arrivo del 2020.