Su Sky Sport il punto sul turnover Juve tra la semifinale di Coppa Italia con l'Inter e la partita dello stadio Maradona col Napoli di sabato in campionato. Bonucci e Chiellini torneranno a essere protagonisti. Attenzione alle condizioni di Arthur, teoricamente metronomo della squadra ma bisogna capire se guarirà dalla febbre. E Alvaro Morata tornerà al centro dell'attacco con Ronaldo. Paulo Dybala, nel mentre, sta lavorando in gruppo e probabilmente sarà convocato contro il Napoli, ma l'obiettivo è tornare a regime per l'andata degli ottavi di finale col Porto in Champions League.