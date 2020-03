Poco più di sei mesi faerano sul mercato. Anzi, il primo era a un passo dalla Premier League con Tottenham e Manchester United a contenderselo. Risultato? Sono rimasti tutti e due in bianconero. Una sliding door che ha riportato La Joya al centro del progetto Juve riconquistando la fiducia di tifosi e società.- Per Higuain non è cambiato moltissimo, a dire il vero. Perché dopo un inizio positivo e il sorriso ritrovato grazie al lavoro del suo mentore Maurizio Sarri, il Pipita è scalato nelle gerarchie dell'allenatore diventando la prima alternativa al tridente titolare con Cristiano Ronaldo e uno tra Cuadrado e Douglas Costa a completarlo. "Chissà cosa sarebbe successo se Dybala fosse andato via". Se, ma.... inutile pensarci.per piazzare l'argentino.- Un indizio chiaro sulle intenzioni della Juve per il futuro di Higuain arriva dal mercato in entrata: i bianconeri infatti stanno valutando vari profili per trovare un numero 9 col quale completare il tridente delle meraviglie dove Dybala e Ronaldo sono intoccabili.. Porte scorrevoli lì davanti, via Higuain e dentro un altro centravanti. Colpa di quell'occasione che solo Dybala ha saputo sfruttare.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI