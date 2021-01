La Juventus ha incontrato per l'ultima volta il Genoa in Coppa Italia nella stagione 2017-2018, a ridosso del Natale. Anche in quell'occasione si trattava degli ottavi di finale, i bianconeri di mister Allegri si sbarazzarono della formazione ligure col punteggio di 2-0 e a fine stagione avrebbero conquistato il trofeo. Le firme furono di Dybala e Higuain, due giocatori che per motivi molto diversi non vedremo all'opera stasera all'Allianz Stadium.