Dodici minuti appena e, poi, il nuovo ed ennesimo crack. Muore così al’icona di colui che, specie dopo la partenza diavrebbe teoricamente dovuto caricarsi la Juventus sulle spalle per portarla nella posizione a lei consona per tradizione e per prestigio.Il problema, però, non riguarda la schiena e la sua capacità di reggere il peso, semmai si parla del fisico. Quello diè evidentemente di cristallo e va in frantumi non appena l’impatto è un poco più violento del normale. Ieri sera, nello stadio lagunare, si è avuta la triste conferma.Un evento sgradevole che è utile anche per dare una spiegazione logica a quello che pareva essere un rompicapo provo di senso ovvero il braccio di ferro senza fine tra il campione argentino e la società bianconeraNon è un affare di poco conto. In ballo ci sonospalmabili in cinque anni che rappresentano la cifra pretesa dal giocatore attraverso la voce del suo procuratore. Una somma parecchio importante che prevederebbeAlla valenza eccellente per ciò che riguarda il talento diEd è quindi normale che la società, preso atto di questa situazione inattesa mostri di nutrire grandi perplessità su di un investimento sempre più a rischio.E’ certamente un grosso problema questo, per la Juventus, per il giocatore e anche per i tifosi i quali erano sicuri di poter contare sull’argentino come il vero leader della squadra a venire.Oltre alla evidente mancanza di un terminale in fase realizzativa, viene a mancare anche il grande ispiratore. E la Juventus Spa ha i conti in profondo rosso.