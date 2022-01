Allegri nella conferenza stampa di oggi li ha definiti "gli acquisti di gennaio": Paulo Dybala e Federico Chiesa tornano per riprendersi la Juventus, ma difficilmente partiranno entrambi titolari contro il Napoli: "Chiesa sta molto bene, devo fare una scelta tra chi far giocare davanti. Chiesa e Dybala, tornati entrambi da infortunio, potrebbero alternarsi. O gioca uno o gioca l'altro". Queste le parole del mister ai giornalist. "Abbiamo lavorato sul piano fisico, siamo pronti per affrontare queste partite di gennaio che saranno complicate e importanti per il prosieguo della stagione", ha poi concluso Allegri.