Claudioha parlato così di Paulo Dybala sulle colonne de Il Messaggero: ecco le sue dichiarazioni."Sta facendo innamorare i tifosi della Roma come ha fatto con quelli della Juve, è un piacere vederlo giocare. Il nuovo Marchisio? Barella, per intensità, ritmo, inserimento e corsa. Fa pochi gol ma di gran classe. E’ tra i più forti in Europa. Spalletti può aprire un ciclo in Nazionale? Sì, mi piace la sua idea di convocare giocatori che stanno bene oltre allo zoccolo duro. Una filosofia vincente.