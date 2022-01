E adesso? Cosa succede con Dybala? Secondo quanto riportato da Tuttosport, resta l’appuntamento di febbraio e un mese per cercare di rasserenare il clima fra Dybala e la Juventus. "Se oggi i rapporti sono tesi, un divorzio a fine stagione non è da dare per scontato. C’è tempo per chiarirsi, discutere il futuro e magari trovare un accordo riappianando tutto. Se non altro perché in questo momento per Paulo Dybala non ci sono offerte concrete", racconta il quotidiano.