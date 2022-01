Che cosa succede adesso con Paulo Dybala? Come se nelle ultime settimane non si fosse parlato abbastanza del rinnovo della Joya con la Juve, ecco che l'arrivo di Dusan Vlahovic accende di nuovo con forza i riflettori su un tema più scottante che mai. Attualmente l'attaccante è in Argentina con la sua Nazionale: attende febbraio, quando tornerà in Italia anche il suo agente Jorge Antun e riprenderanno i discorsi con la dirigenza bianconera, per l'ennesima volta.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea di Dybala non è cambiata: vuole restare alla Juve e non ha in mente strappi, a meno che la situazione precipiti. Ciò potrebbe accadere se i bianconeri dovessero rivedere i termini dell'intesa di ottobre (prolungamento fino al 2026 a 10 milioni a stagione, 8 fissi più 2 di bonus), magari riducendo a tre anni la durata del contratto o sforbiciando l'ingaggio, in un'ottica di maggiore sostenibilità ed equilibrio nei conti. L'aria che tira, comunque, è quella di un ultimatum ormai imminente: ecco perchè tutto potrebbe tornare in discussione, aprendo le porte agli assalti di Barcellona, Tottenham e soprattutto Inter.