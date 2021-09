Il tocco della Joya sul centrocampista del Milan è arrivato a pallone appena scaricato, con Tonali che ha immediatamente reagito arrivando a brutto muso con l'argentino. Gli animi si sono accesi e attorno ai due si è creato un capannello di giocatori, arrivati per sedare subito l'accenno di rissa. Doveri ha estratto il cartellino giallo per entrambi. Dybala si è placato solo dopo qualche momento e nel frattempo a riaccendere la contesa era arrivato Leao, subito fermato. Il motivo da cui è scaturito tutto è il mancato fair play del Milan, che con Morata a terra non ha messo fuori il pallone.