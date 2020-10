Duro, durissimo il post partita di Crotone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala sarebbe stato protagonista di un duro sfogo verbale nei confronti di Fabio, al quale avrebbe mostrato il suo disappunto in maniera decisamente animata.avrebbe lamentato l'atteggiamento di Pirlo nei suoi confronti, come dimostrato poi sui social dal 'like' rivolto a un tweet che di certo non difendeva l'attuale tecnico della Juventus.Stando a quanto raccolto anche da IlBianconero.com, lo scontro tra il dirigente e il giocatore sarebbe arrivato addirittura nel tunnel degli spogliatoi, non lontano da occhi indiscreti che hanno prontamente registrato i fatti. Il clima è rovente e Dybala non ha fatto certamente un passo indietro per raffreddarli. Non serviranno soltanto punti: servirà soprattutto diplomazia.