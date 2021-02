1









Quanto pesano le assenze? Se la Juve non vuole alibi, è chiaro che ieri la panchina colma di ragazzi abbia pesato. E non poco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "Dybala manca come non mai". Davvero. Per il quotidiano, "i consulti in settimana per il ginocchio sono stati due: visite specialistiche da Cugat a Barcellona e Fink a Innsbruck. Responsi simili, «abbastanza positivi», li ha definiti Fabio Paratici. Paulo ha già iniziato nuove terapie, ma di pari passo potrà allenarsi". La speranza della squadra è quella di riaverlo per la gara con il Porto. Tempi stretti ma c'è la speranza. Bisognerà aspettare e capire, soprattutto aggrapparsi alle sensazioni