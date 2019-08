‘Ma dove sei andato, fratello?’

Paulo #Dybala già in forma, pure sui social pic.twitter.com/N6CwJshhf0 — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 13, 2019

La presa in giro è all'ordine degli allenamenti. Dalla querelle sulla squadra vincitrice della partitella dei giorni scorsi , fino ai duelli, agli uno contro uno, alle lotte intestine tra i giocatori. Sempre col sorriso sulle labbra. E l'ha ritrovato, pare, Paulo. Non più al centro delle voci di mercato dopo il 'no' al Manchester United e i problemi con il Tottenham: ma al centro del villaggio costruito - anzi: in costruzione - da Maurizio Sarri. 'Dove sei andato, fratellino?', posta l'argentino nelle sue stories Instagram. Finta e Douglas Costa mandato al bar. Ci si diverte, alla Continassa. E i tifosi sognano di vederli a lungo insieme.