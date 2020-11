Andrea Pirlo si affiderà a Paulo Dybala. Sì, ma in quale posizione? Prova a spiegarlo Il Corriere dello Sport: "Su questo il Pirlo pensiero non è mai cambiato, ancora dopo Cagliari ricordava come Paulo sia «un attaccante, una seconda punta» e che «appena sarà al top della condizione verrà messo nella sua posizione ideale». Questo fa capire come per il momento il numero dieci argentino sia uno dei tre giocatori da far ruotare in attacco. Tre campioni per due maglie, con Dybala che per il momento si ritrova saldamente in coda, dietro a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il fuoriclasse portoghese gioca sempre e comunque. Lo spagnolo si è meritato con una partenza da leader il ruolo di spalla ideale di CR7, almeno per ora. E Dybala insegue, ancora una volta, nonostante sia reduce dalla miglior stagione in carriera. Dal match di questa sera con il Ferencvaros deve cominciare la sua personalissima rimonta, l'ennesima".