"Buona fortuna per tutto amico mio", scrive Douglas Costa. "Buona fortuna amico", ribadisce Dybala. "In bocca al lupo per tutto", chiosa Pjanic. Tre messaggi simili, ricchi di speranza e affetto. Segno che Andrea Barzagli ha lasciato un solco profondo nelle vite di tutti i bianconeri, anche dei giocatori più giovani, già da qualche anno alla Juve, di cui è stato spesso bersaglio per gli scherzi. Lui è uno dei senatori, uno di quelli su cui la Juve ha ricostruito la propria grandezza, le proprie vittorie. Prima calciatore, poi nello staff. Ora l'addio per ritrovare il tempo con la propria famiglia, per viverla a pieno. Ma uno come lui non si dimentica, anzi gli si può solo augurare il meglio.