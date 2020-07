Paulo Dybala ha parlato del suo rapporto con Douglas Costa durante una diretta Twitch in cui era impegnato a giocare a Call of Duty: "Douglas è un compagno forte, grazioso,siamo insieme da tanto e quindi c'è tanta confidenza". Nel corso della stessa diretta l'argentino ha parlato anche della "voglia" che qualche ex ha di tornare alla Juve. E tutti hanno subito pensato ad un solo nome...