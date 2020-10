La trasferta, il like a un commento 'contro' e... adesso, solo l'attesa. L'attesa di debuttare, di tornare a giocare, di tornare ad assaggiare il sapore del campo dopo un'estate passata ai box pre e post. Al 18 di ottobre, Paulonon ha ancora messo in campo. Avrebbe dovuto farlo in nazionale, ma un virus intestinale gliel'ha impedito; sperava tanto in qualche minuto con il, ma la partita si è messa come proprio non piaceva ad AndreaOra c'è la Champions, ultima competizione in cui il dieci bianconero ha figurato. Come racconta Tuttosport, a Kiev potrebbe scoccare la sua ora, così come per Bernardeschi che è completamente guarito dalla lesione muscolare.