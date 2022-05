Dopo un lungo corteggiamento, l’Inter sembra essere ormai pronta a fare la mossa decisiva per convincere Paulo Dybala a vestire la maglia nerazzurra. Nella giornata dell’Integration Heroes Match giocato a San Siro, il primo passo in avanti, con un incontro “segreto” svoltosi a Villa Bellini, a cui sono seguite le parole al miele – e l’abbraccio -, di Javier Zanetti: “Con Paulo ci conosciamo bene, abbiamo parlato tanto ma non di futuro, ma lui è un grande giocatore”.



Ieri, invece, l’accelerata, come riporta Tuttosport. Incontro nella sede dell’Inter con un rappresentate dell’entourage della Joya, a cui è stata presentata una bozza dell’offerta del club: “Tre anni di contratto (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 milioni - bonus compresi - più i diritti di immagine che rimarranno comunque in mano al giocatore. Questa la proposta, molto articolata e senz’altro allettante, che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto a Paulo Dybala”. Le prossime, quindi, saranno saranno settimane di attesa, di ulteriori accelerate e frenate: l’Inter, da parte sua, deve liberare spazio salariale e definire la strategia in uscita; Dybala, invece, continua a guardarsi intorno, con la prospettiva che, ad oggi, quella nerazzurra sembra essere la proposta più strutturata e allettante.



Secondo calciomercato.com, però, non va sottovalutata la posizione della Roma, che proverà il sorpasso ai danni dei nerazzurri: "Paulo Dybala è tra gli obiettivi di mercato della Roma, anche se il tempo stringe. Il suo agente non esclude i giallorossi e attende la proposta dopo la corte extra di Francesco Totti. L’argentino, libero a parametro zero, rimane più vicino all’Inter, che lo corteggia da mesi e gli ha messo sul piatto uno stipendio da 7 milioni dopo un incontro con un intermediario nelle ultime ore. Nessuna decisione, però, è stata presa. “Sentiamo cosa ci propongono”, filtra dal suo entourage, che in queste ore potrebbe incontrare proprio la dirigenza della Roma. I tifosi ieri lo hanno chiesto a gran voce ai Friedkin che dal pullman hanno ammirato la Grande Bellezza del tifo romanista".