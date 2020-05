1









"Ciao a tutti, sono Paulo Dybala. In questo momento difficile, volevo donare questa mia maglia, usata nell'ultima gara giocata, contro l'Inter. Una partita ovviamente molto importante per me per il gol segnato e per come è arrivato. Spero sia molto utile perché tutto quello che si raggiungerà grazie a questa maglia ho deciso di donarlo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Spero possa essere d'aiuto per tutte le persone che hanno bisogno e vi mando a tutti un forte abbraccio".



Con queste parole nel suo video messaggio, Paulo Dybala ha messo all'asta la sua maglia indossata durante Juve-Inter. Il ricavato sarà donato in beneficenza per sostenere gli ospedali nella lotta contro il Coronavirus. Un progetto chiamato #TheBiggestGame.