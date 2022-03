"Quando vengono riportate certe affermazioni mi faccio una risata, anche se ci sarebbe poco da ridere...Il tema del parametro zero, poi, è svolto da alcuni con sospetta e fuorviante sufficienza. Per dire, non vale per Donnarumma, ma vale per Dybala? Parametro zero significa che il costo del giocatore è stato interamente ammortizzato". Così ha replicato Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, sulla questione parametri zero nella sua intervista al Corriere dello Sport.