Cinque agosto, eccolo qui. D'improvviso, quella del prossimo lunedì diventa la data centrale dell'universo Juve. Il motivo è presto detto: Dybala rientra ufficialmente nei ranghi della Juve. Visite mediche al J Medical di buona mattina assieme ad Alex Sandro, come lui reduce dalla Copa America, quindi incontro con Sarri alla Continassa, dove i due si aggregheranno al gruppo per le prime sgambate della nuova stagione.



LA SITUAZIONE - Gli occhi saranno inevitabilmente tutti su Paulo, con buona pace di Sandro che è stato a più riprese confermato dalla dirigenza. Dybala no, tutt'altro. Paratici spera ancora di convincere la Joya a desistere in questo continuo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla Juve: l'affare Lukaku è praticamente definito, a mancare è solo l'accordo tra l'argentino e i Red Devils. Che non arriva, che non sembra essere neanche vicino data la richiesta di 14 milioni a stagione fatta da Dybala. Domani, intanto, ci sarà una prima parvenza di normalità: Paulo vestirà di bianconero e si confesserà a Sarri. Tutto come da copione, sebbene il finale resti assolutamente da scrivere.