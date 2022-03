Una situazione complessa, che divide. La Juve e Dybala, così come i pareri. Un caso ricco di interrogativi. Rinnovo sì o no?



Alessandro Altobelli, bandiera dell’Inter ma ex Juve a Tuttosport spiega: "Se ci riesce, la Juve farebbe bene a tenere Dybala: è un fuoriclasse. Va recuperato. Ma deve sentire la fiducia che merita. Credo che se avesse voluto andare via, l’avrebbe già fatto. Se rinnova, c’è sempre tempo per mettere da parte le incomprensioni. “Rischio” Inter? Parliamo di uno che fa la differenza, sempre, per questo bisogna pensarci bene. Lo vedrei non solo all’Inter, ma in qualsiasi big italiana".



