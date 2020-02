Paulo Dybala è fra i tre diffidati della sfida di domani a Ferrara tra Juve e Spal. In caso di cartellino giallo contro la squadra di Gigi Di Biagio l'argentino sarebbe costretto a saltare la sfida interna contro l'Inter in programma il primo marzo.che in conferenza stampa ha detto chiaramente di non voler fare calcoli pensando alla prossima partita di campionato. "​Valuteremo solo in relazione alla partita di Ferrara, sono tutti calcoli che troppo spesso in passato ho visto saltare per aria, pensiamo a domani senza secondi pensieri", le parole del tecnico in conferenza.