Il piano della Juve sembra chiaro: alla fine del mercato vorrebbe ritrovarsi con due attaccanti e, possibilmente, con qualche interessante plusvalenza all’attivo. E così lo scambio Lukaku-Dybala diventa di grande interesse per la Juventus, al di là di qualsiasi considerazione tecnica. Lo ricorda Tuttosport, che spiega come cedere Dybala significherebbe una plusvalenza consistente per il bilancio della Juventus: visto che il valore della Joya nei conti bianconeri è di poco più di 15 milioni, una sua cessione a 100 milioni rappresenterebbe una plusvalenza monstre di 85 milioni.