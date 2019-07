Paulo Dybala dice no al Manchester United. L'attaccante argentino è stato accostato ai Red Devils, non solo nell'ambito di un'operazione per Paul Pogba. Niente scambio ma neanche cessione secca. Questa la decisione dell'argentino che, secondo quanto riporta Tuttosport, non vuol firmare per una squadra che non gioca la Champions League. A prescindere dall'interesse degli inglesi, tuttavia, il desiderio di Dybala è quello di restare alla Juventus. Anche lui spera nel rilancio con Maurizio Sarri in panchina.