Paulo Dybala si è concesso per un'intervista a Otro, in cui ha parlato anche di VAR. Ecco le sue parole in merito: "E' difficile, ci sono molti modi di vederlo. Sia a favore che contro. Personalmente giocherei benissimo anche senza il VAR, penso che l'arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da sé senza essere controllato da altri arbitri che non sono in campo perché penso che ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori".