Paolo Di Canio senza mezzi termini su Paulo Dybala, che proprio in queste ore sta discutendo con la dirigenza del possibile rinnovo di contratto. Ecco le sue parole negli studi di Sky Calcio Club: "Da osservatore dico: "Arrivabene, rinnovagli il contratto di 5 anni a 20 milioni". A me non importa niente, tanto i soldi non li metto io. Da dirigente, però, non posso avere un capitano che a 29 anni sta fuori per 12-14 gare, è fragile emotivamente. Se le cose vanno bene, fa le giocate. Se vanno male, è un bambinone piangione".