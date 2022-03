Il giornalista Giovanni Guardalà intervenuto ai microfoni di SkySport ha commentato la sfida contro l'Inter che sarà fondamentale per Paulo Dybala. Queste le sue parole:



DYBALA - "Deve dimostrare personalità, deve dimostrare ancora di non sentire le pressioni di quanto accaduto lunedì scorso. Spesso contro l’Inter è stato protagonista, anche all’andata ha segnato su rigore. C’è curiosità su come reagirà lui e se vorrà dimostrare da qui a fine stagione che la Juventus si è sbagliata".