di Stefano Agresti

Dybala dentro o fuori: si avvicina il momento della verità, nelle prossime ore ci sarà l’incontro tra i dirigenti della Juve e l’avvocato che cura gli interessi dell’argentino. La conferma o meno di Paulo segnerà il futuro immediato della squadra bianconera, perché un conto è avere lui in organico, un altro conto è perderlo. Con Dybala ci sono il genio, la classe, un ingaggio elevato da pagare; senza la Joya la Juve diventa molto più povera sul piano tecnico, ma il club si ritrova un tesoretto di una quindicina di milioni lordi a stagione, più o meno, da investire sul mercato.



Quanto sia importante Dybala nel momento in cui sta bene, lo dicono i suoi piedi d’oro e anche i suoi numeri: in questa stagione, nella quale lo ricordiamo spesso fuori per infortunio, l’argentino ha segnato 12 gol e costruito 6 assist. E’ anche vero che, nelle ultime due stagioni, ha avuto un’infinita serie di infortuni, soprattutto muscolari, i quali hanno alimentato legittimi dubbi sull’opportunità di garantirgli un contratto elevato. Che la Juve possa avere un dubbio, insomma, ci sta; ci sta molto meno che nei confronti di Paulo ci sia stato un atteggiamento così duro da parte dei dirigenti bianconeri.



La sensazione è che non sarà Dybala a decidere in merito al suo futuro. O meglio, l’argentino sembra orientato a sposare la Juve. Ma la Juve, e innanzitutto Agnelli, sono davvero convinti di andare avanti con lui? Ci stiamo convincendo che la questione sia sì economica, però non fino in fondo: se il club crede davvero in Paulo, non può essere una distanza nell’ingaggio tutto sommato limitata a far saltare la trattativa con un calciatore fondamentale (anche perché poi andrebbe rimpiazzato). Ci può essere, semmai, una decisione differente: quella di mollare Dybala perché ritenuto non più ideale per la Juve del futuro. Del resto fu Umberto Agnelli, il papà di Andrea, a dare il benservito a Baggio evitando di rinnovargli il contratto dopo il primo scudetto dell’era Lippi, nel 1995: guardi Roberto, lei non ci interessa più, gli disse Il fuoriclasse ci rimase malissimo, non pensava che la Juve avesse la forza di scaricarlo. Può capitare lo stesso con Dybala?