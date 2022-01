6









Sempre e solo in discussione. Paulo Dybala vuole cambiare questo status all'interno della Juventus. Paulo non è arrabbiato, ma ferito e deluso. Per Gazzetta, la Juve, nonostante l’accordo da 8 milioni più 2 di bonus trovato ad ottobre, adesso ha dubbi. Come due anni fa, quando alla fine il club aveva deciso di venderlo allo United in cambio di Lukaku.



ALLEGRI MEDIA - Quest’estate ha creduto ad Allegri e al nuovo progetto, gratificato dal ruolo di vice capitano. Non è solo una questione di soldi, ma di importanza del momento. Anche stavolta era da solo. E lo sguardo sugli spalti? L’unico presente allo Stadium del suo clan sabato era Mariano, l’amico tuttofare argentino, ma è difficile credere che lo sguardo di ghiaccio lanciato in tribuna dopo il gol fosse per lui. Intanto, Max media: nel frattempo, Dybala è già diventato fondamentale.