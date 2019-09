Tifosi impazziti, nel bene e nel male. L'esclusione dalla listacontinua a tenere banco tra i supporter bianconeri, molti dei quali non trovano consolazione di fronte alla scelta della società. La delusione di alcuni di loro, però, è stata in parte mitigata da una foto che ha iniziato a circolare in rete da qualche ora: una stretta di mano 'volante' tra Paulo. Entrambi, infatti si trovano a Los Angeles. Alex per continuare gli allenamenti alla J Academy, Paulo per allenarsi con l'Argentina in vista delle partite contro Cile e Messico. Numeri 10 bianconeri che si incontrano in America, e i tifosi bianconeri impazziscono.