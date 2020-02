Amici e avversari. Rodrigo De Paul ha approfittato del rinvio della gara di oggi alle 18 tra la sua Udinese e la Fiorentina e si è ritrovato con, che domani non scenderà in campo in Juve-Inter, altra partita rinviata per Coronavirus. Compagni di squadra nella nazionale argentina, i due giocatori di Udinese e Juve si sono ritrovati insieme all'amico Pablo Hermo per passare un sabato sera insieme. Battute e sorrisi, un momento da immortalare su Instagram con Dybala che ha "ripreso" sul suo profilo la story pubblicata da De Paul.