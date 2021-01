Sfida nella sfida, perché domenica sera, in occasione di Juventus-Udinese, si daranno battaglia i due argentini Paulo Dybala e Rodrigo De Paul, molto amici fuori dal campo con il secondo, peraltro, obiettivo di mercato bianconero. A rendere la sfida ancora più gustosa, Sky Sport ha raccontato un aneddoto accaduto tra i due dopo la partita della scorsa stagione. I due rimasero seduti, fuori dallo spogliatoio, parlando in grande amicizia per circa 15/20 minuti. Magari si ripeteranno anche domenica, e chissà se Dybala spiegherà come ci si trova a Torino e alla Juve.