Metti un ex Juve e il futuro ex 10 bianconero a Barcellona, metti una foto (o una serie di foto) insieme con due maglie scambiate ed ecco la ricetta per scatenare il mercato. Dani Alves, oggi al Barcellona, e Paulo Dybala, oggi alla Juve ma tra da luglio non più, insieme in Catalogna come vecchi amici, che si ritrovano nei giorni di riposo. E in futuro? Beh, c'è chi ha letto questo come un segnale di mercato, un indizio da seguire.



DOVE ANDRA'? - Dybala si è posto l'obiettivo, anche difficile, di restare sul pezzo e concentrato per il finale di avventura con la Juventus, per un finale di stagione che vorrebbe decidere, prima di andarsene, non per sua scelta. Ora si sta guardando attorno consapevole della possibilità di compiere un passo importante per la propria carriera: il Barcellona? Era una pista molto percorribile, ora più fredda ma da tenere d'occhio. L'Atletico Madrid? Sì, i contatti ci sono stati, ma è anche vero che lì davanti sono in tanti, troppi. E allora c'è l'Inter, pienamente in corsa per assicurarselo, nonostante la richiesta di prendere tempo per definire budget e strategie di mercato già presentata da Marotta. Dybala vuole un club "da Champions" competitivo e su questo non farà passi indietro.