Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il fallimento della trattativa, anzi, delle trattative per la cessione di Dybala prima al Manchester United poi al Tottenham pone la Juve di fronte al problema della gestione del caso legato al numero 10 argentino. La permanenza della Joya in bianconero sembra essere solo temporanea. A questo punto si fa largo uno scambio tra argentini: Dybala all'Inter e Mauro Icardi ad ereditarne l’armadietto, ma non è la preferita della Juventus. Il ds bianconero vuole verificare se sul mercato vi siano pretendenti in grado di soddisfare le richieste di Dybala. L’idea porta diritti al PSG con Leonardo, plenipotenziario del club francese, da sempre grande estimatore dell’attaccante.