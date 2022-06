Come raccontato da Gazzetta, c'è una curiosità sul futuro di Dybala: la firma arriverà su un contratto stipulato con lo stesso amministratore delegato che lo aveva voluto fortemente alla Juve e che in bianconero lo aveva fatto sentire un giocatore speciale; l’ultimo rinnovo con la Vecchia Signora era arrivato proprio quando Marotta era ancora dirigente bianconero. Dopo la sua uscita dal club, a Torino non sono più riusciti a trovare una via per continuare insieme a Paulo. Così Marotta ha fiutato l’affare e non appena si è presentata l’occasione - come ama definirle l’a.d. nerazzurro - ha allacciato i contatti con Antun e ha cominciato a lavorare su un’operazione incredibile.