Ancora un record infranto da Paulo Dybala nel match contro il Sassuolo in Coppa Italia. La Joya infatti ha giocato due match consecutivi da titolare nella competizione andando a segno in entrambe le occasioni. Non accadeva dal 2017. Da luglio 2020 la Juventus ha segnato quattro reti nel corso dei primi tre minuti di gioco tenendo in considerazione tutte le competizioni. Tre di queste reti portano la firma del numero 10 della Juventus Paulo Dybala. Una certezza.