Tempo di lasciarsi avvolgere dalla nostalgia, di sfogliare insieme l’album dei ricordi. È finita nel peggiore dei modi, per molti versi in maniera inaspettata. Tutto questo, però, non può cancellare quella che è stata una vera e propria storia d’amore, che ha visto Paulo Dybala arrivare a Torino, alla Juventus, da “Picciriddu” – come era soprannominato a Palermo -, e lo vede andarsene da uomo, da calciatore affermato, da pezzo di storia della Vecchia Signora dopo l’ingresso nella top 10 dei marcatori bianconeri di tutti i tempi.



Sfoglia la gallery per rivivere i 10 momenti clou della storia di Dybala alla Juventus