Al centro di tutto c’è sempre Paulo Dybala. E’ lui il protagonista indiscusso di questo nuovo anno, soprattutto in virtù della vicenda legata al rinnovo del contratto che tarda ormai ad arrivare da diversi mesi. I continui tira e molla tra il suo agente Jorge Antun e la dirigenza della Continassa, gettano ulteriore breccia nel cuore di tutti i tifosi della Juve, i quali si stanno già abituando all’idea di dover correre il rischio di perdere uno dei talenti più puri nel calcio attuale.



Ma come si è arrivati a questo punto? L’argentino non sta affatto vivendo uno dei momenti piu idilliaci da quando ha raggiunto l’Italia, anzi, si tratta forse del punto piu basso mai toccato da quando ha varcato la soglia dello ‘Stivale’, perdendo definitivamente i panni del leader con i quali si era presentato all’ombra della Mole. Ora invece la situazione sembra essersi capovolta, con i rapporti che sono arrivati al minimo storico, come annunciato anche nella versione odierna del Corriere dello Sport che, titola così: “Caso Dybala: Paulo sembra destinato a vivere da separato in casa”. Soprattutto dopo lo sguardo diabolico con il quale ha fulminato la tribuna, amici a parte.