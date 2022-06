Il futuro di Paulo Dybala, dopo l'addio alla Juventus, è ancora sospeso, ma una pista che si può escludere è quella che porta al Tottenham: lo afferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale "non è cambiato nulla dal punto di vista Spurs: non sono in trattativa al momento per prendere Dybala, che non è stato mai considerato un obiettivo concreto. Il Tottenham vuole giocatori diversi".